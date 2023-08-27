Гороскоп от Веры Хубелашвили на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяАстролог Вера Хубелашвили сделала прогноз для всех представителей зодиакального круга на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года.