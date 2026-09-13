Дмитриев назвал Великобританию разъединенным королевством

Планы властей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии добиваться права на референдумы о независимости продемонстрировали разлад, царящий внутри Соединенного Королевства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуму внесли ...
- АМ Врач Сергеев: не ...
- IV Глюксманн: Франци...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым