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ЦБ регулярно начнет публиковать сведения о продаже акций, купленных по разрешениям

Банк России сообщил, что начнет на регулярной основе публиковать мониторинг объема продаж ценных бумаг, которые были куплены на основании разрешения в соответствии с указами президента России, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков».

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