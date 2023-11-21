России придётся создавать сплошной рубеж ПВО от Мариуполя до Питера

Звучащие из Киева угрозы массового применения дальнобойных ударных дронов и возобновление воздушных атак на Москву заставляет Россию вновь задуматься о создании сплошного рубежа ПВО от Азовского моря до Санкт-Петербуга.
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