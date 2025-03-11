Калининград стал лидером по тратам на обручальные кольца

2024 год был объявлен Годом семьи, и это отразилось на многих сферах жизни, включая ювелирный рынок. Аналитики ювелирного бренда Sokolov изучили продажи обручальных колец в розничных магазинах за 2024 год и на основе этих данных составили "Свадебный индекс" — показатель, отражающий количество купленных обручальных колец на каждые 10 тысяч жителей.