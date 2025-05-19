Анонсированы испытания «дрононосца» с дальностью полета 7 тысяч км

Пекин собирается провести до конца июня испытания БПЛА Jiu Tian ("Небесная высь"), который сможет нести и запускать с себя до 100 барражирующих боеприпасов или малых дронов, сообщает South China Morning Post (SCMP).
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