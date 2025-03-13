Названа дата предварительного слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд 17 марта проведет предварительные слушания по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
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