Шойгу: Кризис в отношениях РФ и Азербайджана преодолён, теперь нужно развивать сотрудничество

Россия и Азербайджан совместными усилиями преодолели кризисный период в двусторонних связях, теперь предстоит развивать сотрудничество.
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Интересно знать, освободили или нет арестованных в А-не журналистов? Не встречал такой инфы. А если нет - о каком "преодолении" идет речь?