Нутрициолог Мальцева: зимой возникает дефицит витамина D и C

В зимнее время человек может нуждаться в витамине D и витамине C. Если в организме происходит дефицит, то это сказывается на иммунитете, сообщила нутрициолог, специалист по функциональному питанию, эксперт бренда Spice Active Юлия Мальцева.
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