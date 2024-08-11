Рублев обыграл первую ракетку мира в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Монреале.
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