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СКА лишился третьего игрока после матча с «Тропедо»

СКА лишился третьего игрока после матча с «Тропедо»

Пашнин получил травму в столкновении с Бобби Линчем.фото: t.me/rotenberg81--> К двум ранее травмированным хоккеистам СКА Андрею Педану и Борне Рендуличу добавился защитник Михаил Пашнин, сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

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