СКА лишился третьего игрока после матча с «Тропедо»

Пашнин получил травму в столкновении с Бобби Линчем.фото: t.me/rotenberg81--> К двум ранее травмированным хоккеистам СКА Андрею Педану и Борне Рендуличу добавился защитник Михаил Пашнин, сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии