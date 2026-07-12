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Холанн и Беллингем обнялись после матча Норвегия — Англия на ЧМ-2026

Бывшие одноклубники по дортмундской «Боруссии» нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обнялись и обменялись теплыми словами после четвертьфинального матча чемпионата мира (2:1 доп.

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