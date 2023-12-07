Кормушка прикрыта. Россия начала массово отказывать мигрантам в предоставлении гражданства

Avia.pro - Новости "Каждый удар - произведение искусства!": Эпические схватки мигрантов у 'Лахта Центра' в Питере покоряют интернет Битва Титанов У Лахта Центра Несколько часов назад у знаменитого Лахта Центра в Петербурге развернулась настоящая уличная битва.
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