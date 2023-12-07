Кормушка прикрыта. Россия начала массово отказывать мигрантам в предоставлении гражданства

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Виталий Рудзит
    Это на блат, это золотой телец, это 5 колонна!А куда смотрит СК?
  • Александр Рус
    там ректорат и деканат возобновили себя бессмертными?хотят пообщаться с кувалдой?А куда смотрит СК?
  • Виктор Шилин
    Только очистились вроде более менее и вот опять  гавно ,как в унитаз потекло в Россию , либерасты перевертыши по таре...А куда смотрит СК?

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