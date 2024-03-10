В подконтрольном ВСУ Херсоне произошла серия взрывов

Новая серия взрывов произошла в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной городской администрации (ВГА) Роман Мрочко.
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