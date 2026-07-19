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Свидетельства военачальников о начале Великой Отечественной войны

Свидетельства военачальников о начале Великой Отечественной войны

Свидетельства военачальников о начале Великой Отечественной войны В 1952 г. военачальников Советской армии, начавших войну во фронтовом, армейском и дивизионном звене Генеральный штаб опросил, в каком состоянии находились вверенные им войска в момент нападения гитлеровской Германии и как они действовали в первые дни войны.

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