Свидетельства военачальников о начале Великой Отечественной войны В 1952 г. военачальников Советской армии, начавших войну во фронтовом, армейском и дивизионном звене Генеральный штаб опросил, в каком состоянии находились вверенные им войска в момент нападения гитлеровской Германии и как они действовали в первые дни войны.