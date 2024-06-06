Джокович перенес операцию

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу прооперировали правое колено. «Операция Джоковича прошла успешно! На восстановление уйдет не меньше трех недель, но это лучший из возможных исходов», — написал в соцсетях журналист Саша Озмо.
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