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Контрафронт

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Россия: в московском аэропорту Шереметьево (SVO/UUEE) в утренние часы сняты ограничения на прибытие...

Россия: в московском аэропорту Шереметьево (SVO/UUEE) в утренние часы сняты ограничения на прибытие и вылет рейсов после предыдущих сбоев; Рейсы выполнялись по уточненному расписанию.

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