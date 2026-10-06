Россия: в московском аэропорту Шереметьево (SVO/UUEE) в утренние часы сняты ограничения на прибытие и вылет рейсов после предыдущих сбоев; Рейсы выполнялись по уточненному расписанию.
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