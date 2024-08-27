Выжгли электронные глаза противнику. Сводка СВО по итогам 26 августа

Украинская РЛС СТ-68. Вчера 4,4K прочитали Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция СТ-68 ВСУ.
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