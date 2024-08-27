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Добрый Мир

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  • Светлана Зуева
    Вот допросы у них получаются.....смотришь тамошних экстрасенсов и где маячит полiцiя ,признания выбивают даже с тех,...Кровавая баня. Ук...
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Выжгли электронные глаза противнику. Сводка СВО по итогам 26 августа

Выжгли электронные глаза противнику. Сводка СВО по итогам 26 августа

Украинская РЛС СТ-68. Вчера 4,4K прочитали Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция СТ-68 ВСУ.

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