Беременные женщины в России столкнулись с нехваткой важного препарата

Министерство здравоохранения Пензенской области официально подтвердило наличие временного дефицита антирезусного иммуноглобулина, который крайне необходим для женщин с отрицательным резус-фактором во время беременности.
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