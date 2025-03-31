У семи штатов Индии нет доступа к морю. Это шанс для КНР — глава Бангладеш

Расширить свое экономическое присутствие в регионе, отметив, что у семи северо-восточных штатов Индии нет доступа к морю, главный советник временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус 31 марта во время визита в Китай, сообщает портал First Post.
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