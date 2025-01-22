Ушаков: Путин и Си Цзиньпин остались удовлетворены состоявшимся разговором

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора во вторник выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии