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Нижегородская правда

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Кстовская прокуратура помогла восстановить права жены погибшего участника СВО

Кстовская прокуратура помогла восстановить права жены погибшего участника СВО

Вдове погибшего участника специальной военной операции помогли получить выплату. Об этом сообщает Прокуратура Нижегородской области.

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