Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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  • Надежда Белугина
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Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

С начала года на новый стандарт переведут 20 многопрофильных стационаров Все 20 ведущих многопрофильных стационаров Москвы с начала следующего года начнут работать по новым стандартам оказания экстренной медицинской помощи.

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