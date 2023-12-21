Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

С начала года на новый стандарт переведут 20 многопрофильных стационаров Все 20 ведущих многопрофильных стационаров Москвы с начала следующего года начнут работать по новым стандартам оказания экстренной медицинской помощи.
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