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Замерзаю, но не сдаюсь

Замерзаю, но не сдаюсь

В Европе упорно не хотят признавать очевидного. Без российского газа зима будет холоднее обычного.

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Александр Иванов
И что так переживать, ведь это их личное решение!!
Александр Горячев
Путин сам себе противоречит. Если поставки газа он считает чисто коммерческим предприятием, то надо было согласиться продавать его по той цене, которую установила Европа. За 2000 евро - Отлично! За 1000 евро - тоже неплохо. Сидим, понимашь, и гадаем - будут брать, или лучше замёрзнуть нахрен?! У нас Россия ещё дровами отапливается, а эти кучавряжутся.
ГусЕна
И чего ты не Президент....
Владимир Оробей
А все, кто знает как руководить государством, к сожалению, уже работают таксистами, парикмахерами, поварами, официантами, "творческими интеллигентами" - в общем очччень зАнятые люди.
Татьяна Браун
Очень многие знают как учить, лечить и управлять государством.
ГусЕна
:)))
Александр Горячев
Учитесь юмору.

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