Замерзаю, но не сдаюсь

Темы дняПолитикаЗамерзаю, но не сдаюсь В Европе упорно не хотят признавать очевидного. Без российского газа зима будет холоднее обычного.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановИ что так переживать, ведь это их личное решение!!Александр ГорячевПутин сам себе противоречит. Если поставки газа он считает чисто коммерческим предприятием, то надо было согласиться продавать его по той цене, которую установила Европа. За 2000 евро - Отлично! За 1000 евро - тоже неплохо. Сидим, понимашь, и гадаем - будут брать, или лучше замёрзнуть нахрен?! У нас Россия ещё дровами отапливается, а эти кучавряжутся.ГусЕнаИ чего ты не Президент....Владимир ОробейА все, кто знает как руководить государством, к сожалению, уже работают таксистами, парикмахерами, поварами, официантами, "творческими интеллигентами" - в общем очччень зАнятые люди.Татьяна БраунОчень многие знают как учить, лечить и управлять государством.ГусЕна:)))Александр ГорячевУчитесь юмору.Комментировать
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