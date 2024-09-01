Хельмут Марко признал, что Red Bull не хватает Ньюи

Хельмут Марко признал, что Red Bull не хватает НьюиGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что с Эдрианом Ньюи команде было бы проще решить проблемы с машиной RB20.
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