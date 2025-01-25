К 10-летию The Witcher 3 “голос Геральта” объясняет, почему игра до сих пор остаётся популярнойХотя игры по “Ведьмаку” всегда имели своих поклонников, настоящая популярность серии началась с выходом The Witcher 3 в 2015 году.
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