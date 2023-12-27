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Самым надоевшим и одновременно – главным новогодним блюдом признан салат оливье

Самым надоевшим и одновременно – главным новогодним блюдом признан салат оливье

Сразу несколько исследований на этот счет было проведено в преддверии Нового года.В результате нескольких исследований, проведенных в преддверии Нового года, самым надоевшим и одновременно – главным новогодним блюдом признан салат оливье.

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