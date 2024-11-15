СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Сегодня собирал заявку. Она получилась большой. Обычно такие заявки я делю на две или три.
"Армия - 2024"
Комментарии
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Александр Зубков
Если бы гарант радел за народное добро, то эдуардовичи и кожугедовичи осваивали бы глухую Сибирь и конца их деятельности на этом поприще не видно было.
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9 час.
Владимир Фердман
ходил на рынок - выставили стол с плакатом - собираем теплые вещи, простыни, одеяла для госпиталей СВО, затем пошел на ярмарку - какой только теплой военной одежды и обмундирования там нет. Получается что торговые палатки обеспечиваются военным обмундированием в первую очередь. Интересно по каким каналам?
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5 час.
Алексей Смирнов
"Что происходит с нашими Вооружёнными Силами?" Всё, что с ними происходит это следствие того. что происходило на протяжении 30 лет с нашей промышленностью. т.е. с нашим национальным производством. Нет в стране производства - у армии нет касок. брони . аптечек и т.д. и т.п.
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48 мин.
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