"Армия - 2024"

Александр Зубков Если бы гарант радел за народное добро, то эдуардовичи и кожугедовичи осваивали бы глухую Сибирь и конца их деятельности на этом поприще не видно было.

Владимир Фердман ходил на рынок - выставили стол с плакатом - собираем теплые вещи, простыни, одеяла для госпиталей СВО, затем пошел на ярмарку - какой только теплой военной одежды и обмундирования там нет. Получается что торговые палатки обеспечиваются военным обмундированием в первую очередь. Интересно по каким каналам?