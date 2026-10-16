В Челябинской областной психоневрологической больнице № 1 открыли кабинет ментального здоровья, где пациентам с депрессией, тревожными состояниями и посттравматическим стрессовым расстройством помогают VR-программы, светозвуковая стимуляция и биологическая обратная связь.
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