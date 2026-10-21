«Почта России» год назад запустила в мессенджере МАКС платформу для онлайн‑общения. На сегодняшний день им пользуется уже около 19 тысяч человек, среди которых и жители Ямала.
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