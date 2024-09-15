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Экс-министры обороны Британии призвали разрешить ВСУ удары вглубь России

Экс-министры обороны Британии призвали разрешить ВСУ удары вглубь России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, пишет The Times.

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