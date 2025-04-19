Эксперимент с биометрией мигрантов на границе с Казахстаном показал неожиданные результаты

Одиссей

Ну, строго говоря, не они ушли, хлопнув дверью, а именно мы - Россия - отказались от них (другими словами - подарили свободу). Хлопали дверью приболтусы, Грузия, хохлопы - а СрАзия в общем и целом сидела тихо: они прекрасно понимали, что Россия для них - дойная корова, что их экономика без НАС несостоятельна и как жить без дотирования от нас непонятно. Помнится, тогда Акаев очень суетился. Да и Назарбаев не отставал. Только туркменбаши и в ус не дул: он как сидел, так и сидит на мощном газовом месторождении. Кстати, а туркменов-то среди мигрантов не замечено. А у нас трезво рассудили, что дополнительная обуза в новых, пост-социалистических, условиях нас просто утопит. Особенно эту тему продавливал Бурбулис, кто помнит. Вот как-то так. Правда, дотации они получают и сейчас - это определяется необходимостью иметь дружественный или, хотя бы, нейтральный буфер (по военной терминологии - предполье) на южных границах. Другое дело, что совершенно непонятно, почему эти дотации не сопровождаются требованием безусловной лояльности к нам. И, как результат, даже Киргизия начинает борогозить, предъявлять нам ультиматумы, а в прошлом, кажется году, киргизская депутатка у нас в Москве (!!!!) потребовала, чтобы мы перечисляли в Пятьпалок (Бишкек) подоходный и прочие налоги от ИХ мигрантов. Вот хоть стой, хоть падай!!!