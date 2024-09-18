Потрясающий тест на интуицию: проверьте себя при помощи 6 вопросов

Есть ли у вас на самом деле шестое чувство и насколько оно развито? Только потомственный ясновидящий тест MAXIM даст ответ! фото: кадр из сериала Sherlock / «Шерлок» (2010-2017)Ученые где-то там в глубинах пробирок и коллайдеров еще неизвестно сколько провозятся над изобретением интуиметра либо хотя бы чуйкомера, а измерить себе интуицию или же чуйку хочется прямо сейчас, да же? MAXIM предлагает вам не ждать милости от науки, а пройти наш нанотехнологичный тест! В нем собраны вопросы популярнейшей телепередачи «Сто к одному» — не абы какие и не простые: чтобы ответить на них, нужны интуиция, чуйка или хотя бы шестое чувство.