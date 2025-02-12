Глава ГВА Херсона Мрочко заявил о повреждении критической инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Херсонской области получила повреждения критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
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