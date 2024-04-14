В Иране пригрозили более масштабной атакой в случае ответа Израиля

Начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что государство ответит с удвоенной силой, если Израиль решит предпринять какие-либо действия на иранской территории после ночной атаки еврейского государства с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).