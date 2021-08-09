Закон и Порядок

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Стратегический успех: в Совфеде согласована концепция просемейной трансформации Семейного кодекса

Стратегический успех: в Совфеде согласована концепция просемейной трансформации Семейного кодекса

Граждане России, радеющие за защиту традиционных ценностей, хорошо помнят яростную информационно-правовую схватку между консервативным просемейным лагерем и прозападными ювенальщиками – противостояние между законопроектом «7С» (долгосрочными наработками по защите семьи от команды экспертов во главе с сенатором Еленой Мизулиной) и законопроектом «2К» (творением сенатора Андрея Клишаса, депутата Павла Крашенинникова и его правой руки секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой, учреждающее экспресс-суды по изъятию детей с полицией).

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Александр Рожков
https://youtu.be/qgWvcFGa7Q0

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