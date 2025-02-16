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Царьград

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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жалобами на воспитателя детсада в Новосибирске

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жалобами на воспитателя детсада в Новосибирске

По словам родителей, воспитатель ясельной группы повышала на детей голос и могла их бить.В Новосибирске родители воспитанников детского сада комбинированного типа № 196 "Подснежник" выразили обеспокоенность по поводу поведения одного из воспитателей ясельной группы.

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