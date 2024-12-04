Джейсон Пиццино рекомендовал криптоинвесторам поменять стратегию

Криптоаналитик и блогер Джейсон Пиццино поделился стратегией поведения на криптовалютном рынке, заявив, что мировая экономика входит в фазу формирования «пузыря», что способно привести к значительному росту криптоактивов.
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