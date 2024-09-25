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Царьград

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Зеленский отказался от переговоров, Небензя заявил о "протянутой руке": Что происходило на Совбезе ООН

Зеленский отказался от переговоров, Небензя заявил о "протянутой руке": Что происходило на Совбезе ООН

Киевский главарь выступил на заседании Совбеза ООН, выказав свою позицию относительно переговоров с Москвой.

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