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Насмешки над Россией задели – Захарова осадила Польшу Евгения КомароваИрония Польши в отношении России вызвала резкую реакцию со стороны официального представителя МИД Марии Захаровой, осадившей Варшаву за насмешки.

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Комментарии
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Eduard
Поляки сдались Германии без боя,они трусы! Это истина!
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13 час.
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