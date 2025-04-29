Насмешки над Россией задели – Захарова осадила Польшу Евгения КомароваИрония Польши в отношении России вызвала резкую реакцию со стороны официального представителя МИД Марии Захаровой, осадившей Варшаву за насмешки.
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