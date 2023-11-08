Уступаем студентам.

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу ´Беларусбанк - Высшая лига´ футболисты ´Белшины´ на домашнем стадионе ´Спартак´, показав неплохую игру, все-таки уступили ФК ´РЦОР БГУ´ со счетом 0:1.
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