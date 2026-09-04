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Политолог Камкин: Прибалтика и Скандинавия могут ограничить выдачу виз россиянам

Политолог Камкин: Прибалтика и Скандинавия могут ограничить выдачу виз россиянам

Ряд стран Европейского союза могут ужесточить визовый режим для россиян из солидарности с Германией. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Евгения Примакова, политолог Александр Камкин.

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