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Наталья Водянова родила шестого ребенка: супермодель снова стала мамой в 44 года

Наталья Водянова родила шестого ребенка: супермодель снова стала мамой в 44 года

44-летняя топ-модель Наталья Водянова во второй раз стала матерью девочки, родив шестого ребенка в браке с французским предпринимателем Антуаном Арно.

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