Четвертьфинал US Open между Алькарасом и Шелтоном стал самым поздним в истории турнира

Предыдущий рекорд самого позднего завершения матча принадлежал противостоянию Алькараса и Янника Синнера в 2022 году, которое также длилось пять сетов и завершилось победой испанца со счетом 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.