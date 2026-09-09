Четвертьфинал US Open между Алькарасом и Шелтоном стал самым поздним в истории турнира

Предыдущий рекорд самого позднего завершения матча принадлежал противостоянию Алькараса и Янника Синнера в 2022 году, которое также длилось пять сетов и завершилось победой испанца со счетом 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.
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