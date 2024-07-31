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Ночью силы ПВО уничтожили 19 БПЛА и ракету Нептун-МД над Крымом и другими областями

Ночью силы ПВО уничтожили 19 БПЛА и ракету Нептун-МД над Крымом и другими областями

Над Крымом дежурные силы ПВО в ночь на среду, 31 июля, уничтожили один украинский дрон. Также, по данным Минобороны РФ, беспилотники самолётного типа в течение ночи были уничтожены над другими областями страны:  по одному над Курской, Калужской, Ростовской областями, четыре – над Брянской и 11  – над Белгородской.

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