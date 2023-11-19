Дизайнер из Петербурга не попала в топ-10 участниц конкурса «Мисс Вселенная»

Победу одержала девушка из Никарагуа, второе места заняла представительница Таиланда. Победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошёл в субботу вечером в Сальвадоре, стала представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо.
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