Рождаемость снизилась на 50%: омские власти объяснили, для чего разработан законопроект о запрете склонения женщин к абортам.
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Рождаемость снизилась на 50%: омские власти объяснили, для чего разработан законопроект о запрете склонения женщин к абортам.