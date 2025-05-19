На выборах в Румынии победил проевропейский кандидат

Независимый проевропейский кандидат на президентских выборах в Румынии, мэр Бухареста Никушор Дан после подсчета 99,4% бюллетеней получил 53,93% голосов, тогда как его соперник, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион – 46,07%.