Я так ждала тебя: 6 позиций для секса после долгой разлуки

Если любимый уехал в дальнюю командировку и ты истосковалась и «вся горишь», то вот тебе набор как раз для его возвращения! Стоя, глаза в глаза Если страсть застала вас сразу, едва он переступил порог, мы не станем тебя осуждать.
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