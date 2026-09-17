Нанесён удар по «Эпицентру» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России нанесла удар по очередному ТЦ «Эпицентр»: поражён центр в Харькове. Местные ресурсы оценивают повреждения как колоссальные.
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